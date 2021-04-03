Популярна українська співачка Оля Полякова показала кумедні кадри своїх "клонів"
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка нещодавно опинилася з центрі скандалу зі співачкою Тіною Кароль, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала в сторіс кумедні кадри з пробіжки, а також зі свого офісу, на яких можна побачити її "годувальницю" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Короткі сторіс Олі були опубліковані також на YouTube-каналі Glam Wish. Відео починається з того, що співачка знімає себе в парку на пробіжці, куди вийшла в спортивному вбранні, забавною шапочці і без макіяжу. А далі Полякова заходить, мабуть, у свій офіс, де навколо розставлені її картинні "клони" в різних епатажних образах. Наблизивши камеру в одній з фігур, артистка розповіла про"годувальницю".
"Боже, шо це таке? Полякова в худі. Королева ночі. Краса. А там ще одна стоїть Полякова. Боже, Полякова заполонила всі коридори. Стоїть бідненька взимку, на холоді і морозить "годувальницю", - каже Ольга за кадром. А потім наближає телефон до губ картонної фігури себе і каже: "Ось вона, годувальниця, цим вона себе і годує".
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