Популярна українська співачка Оля Полякова показала кумедні кадри своїх "клонів"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка нещодавно опинилася з центрі скандалу зі співачкою Тіною Кароль, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала в сторіс кумедні кадри з пробіжки, а також зі свого офісу, на яких можна побачити її "годувальницю" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Короткі сторіс Олі були опубліковані також на YouTube-каналі Glam Wish. Відео починається з того, що співачка знімає себе в парку на пробіжці, куди вийшла в спортивному вбранні, забавною шапочці і без макіяжу. А далі Полякова заходить, мабуть, у свій офіс, де навколо розставлені її картинні "клони" в різних епатажних образах. Наблизивши камеру в одній з фігур, артистка розповіла про"годувальницю".

"Боже, шо це таке? Полякова в худі. Королева ночі. Краса. А там ще одна стоїть Полякова. Боже, Полякова заполонила всі коридори. Стоїть бідненька взимку, на холоді і морозить "годувальницю", - каже Ольга за кадром. А потім наближає телефон до губ картонної фігури себе і каже: "Ось вона, годувальниця, цим вона себе і годує".

Нагадаємо, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "Розвернулася і...".

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