Надя Дорофєєва на шоу "Голос країни" здивувала несподіваною заявою про Олега Винника

Як передає Politeka.net, цікавий фрагмент програми показали на сторінці проекту «Голос країни» в Instagram.

Пристрасті на проекті загострюються і боротьба ща перемогу йде повним ходом. Разом з тим в шоу завжди є місце для гумору.

"Юлія Саніна говорила, що Олег зливає сильних учасників. Я хочу сказати, що можливо це так, Олег?",- пожартувала Дорофєєва, викликавши посмішки інших тренерів.

"Я тебе люблю", - відповів Винник.

Зазначимо, до зіркових тренерів «Голосу країни» приєдналися зіркові радники. Так, Юлія Саніна стала помічницею Дмитра Монатіка. Дан Балан, повернення якого так чекали, став радником Тіни Кароль. А на допомогу Наді Дорофєєвій у виборі фіналістів прийшла відома реп-виконавиця Аlyona alyona.

Радником Олега Винника став Іван Дорн. При цьому багатьох обурило, що в українське шоу покликали артиста, який незважаючи на війну, живе і будує кар'єру в Росії.

"Я люблю Дорна як виконавця, його голос класний. Але його вчинки по Україні, він так швидко перевзувся», «Тільки його там не вистачало", "Дорн повернувся з москальських клубів на рідну матеньку❤вітаємо блудного сина‼ Сім'я завжди прийме, нагодує, обігріє», «Олег і без Дорна впорається, нехай йому не заважає», - писали в мережі.

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