Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі багато років вважається еталоном краси
Знаменитості зараз 56 років, передає Politeka.net. Вона ретельно стежить за своєю зовнішністю і підкорює шанувальників красою.
До слова, красуня не "фанатіє" від пластичної хірургії і не робить ін'єкції. Зірка лише зволожує й очищає шкіру.
Красуня радить пити багато води, адже, на її думку, рідина покращує еластичність і пружність шкіри, а також надає сяйво.
У своєму Instagram артистка робить багато постів з фотографіями, які зроблені в різні проміжки часу. Цього разу зірка опублікувала чорно-білий знімок.
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Моніка позувала в чорному мереживі, яке трималося лише на одному плечі. Видно, як під вагою пишного бюста наряд натягнувся.
Актриса розпустила волосся і подивилася кудись вдалину, відкривши губи.
"Насолоджуйтесь цими довгими вихідними", - підписала знімок зірка.
За 15 хвилин публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"КОРОЛЕВА!", "❤️❤️ непідвладна часу Краса🔥 🔥", "така красива❤️", "вау дуже красиво 😍😍😍😍😍😍😍", "красива ❤️ приголомшлива 😍", "Малена", " Одна з найкрасивіших жінок ❤️❤️❤️❤️❤️", "О, Боги🤪 🤪 🤪 🥰", " як ти можеш бути такою красивою?", "Та нічого, вона завжди залишається найкрасивішою 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі - мати двох дочок, Діви і Леоні. Перша вже стала моделлю і у свої 16 років користується популярністю у брендів.
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