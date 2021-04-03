Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі багато років вважається еталоном краси

Знаменитості зараз 56 років, передає Politeka.net. Вона ретельно стежить за своєю зовнішністю і підкорює шанувальників красою.

До слова, красуня не "фанатіє" від пластичної хірургії і не робить ін'єкції. Зірка лише зволожує й очищає шкіру.

Красуня радить пити багато води, адже, на її думку, рідина покращує еластичність і пружність шкіри, а також надає сяйво.

У своєму Instagram артистка робить багато постів з фотографіями, які зроблені в різні проміжки часу. Цього разу зірка опублікувала чорно-білий знімок.

Моніка позувала в чорному мереживі, яке трималося лише на одному плечі. Видно, як під вагою пишного бюста наряд натягнувся.

Актриса розпустила волосся і подивилася кудись вдалину, відкривши губи.

"Насолоджуйтесь цими довгими вихідними", - підписала знімок зірка.

За 15 хвилин публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"КОРОЛЕВА!", "❤️❤️ непідвладна часу Краса🔥 🔥", "така красива❤️", "вау дуже красиво 😍😍😍😍😍😍😍", "красива ❤️ приголомшлива 😍", "Малена", " Одна з найкрасивіших жінок ❤️❤️❤️❤️❤️", "О, Боги🤪 🤪 🤪 🥰", " як ти можеш бути такою красивою?", "Та нічого, вона завжди залишається найкрасивішою 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі - мати двох дочок, Діви і Леоні. Перша вже стала моделлю і у свої 16 років користується популярністю у брендів.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі блиснула солодкими місцями в мереживі, позбавивши чоловіків сну: "Афродіта".

А ще Politeka писала, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами:»кращий вигляд".

Також Politeka повідомляла, що 56-річна Моніка Беллуччі вбила наповал формами в обтягуючій сукні: "Чертовски гаряче...".