Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), поділилася чуттєвим кадром з ванної

Популярна виконавиця намагається вести свій профіль в Instagram досить активно, щоб привертати увагу до себе і своєї творчості. Цього разу красуня вирішила поділитися новим фото з останньої фотосесії, на якій з'явилася в червоному вбранні.

Причому не менш яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і акуратна укладання ідеально завершили образ. Проте, головною деталлю на знімку артистки стало те, що позувала вона прямо у ванній, хоч і без води.

"Кожна душа має своє призначення. Якщо вона його не виконує-не знаходить собі місця. Коли жінка займається тим, що їй до душі, вона наповнюється щастям, яким в свою чергу наповнює людину. Мене наповнює творчість, якою я живу, і ділюся з тобою .. Ділюся рядками своєї нової пісні ... 🙏🏼❤️

Я знаю, що ти не дарма

З'явився в моєму житті ...

З тобою прожили ми довше,

Чим до цього одні ...

Чим наповнюєшся, і ділишся ти?» ,- написала співачка під фото.

Фанати не змогли пройти повз: "хороші слова ... але відчуття після них чомусь сумне☺; Ти така красива❤️; красуня! 😍 😍Червоний колір - ваш колір. Як завжди, яскраво і красиво! ⭐ ❤ ️ ; Дуже красиві рядки ... 😍 ; Чарівна красуня! 🔥 😍 ; Я думаю пісня буде чудовою !!!; ох ця глибина😍 👏».

Також раніше артистка підкорила стильним образом з гарною зачіскою. Дружина DZIDZIO розпустила довге гарне волосся, присівши на крісло. Красуня була в сукні з сяючою ниткою, через що образ став яскравішим і красивішим.

Сукня притягувала погляд через глибину декольте, а красиві прикраси доповнили образ.

Нагадавши, розкішна дружина DZIDZIO в міні-бікіні поніжилася на піску, блиснувши солодкими місцями

А ще Politeka писала, що мокра дружина DZIDZIO з розкішним декольте змусила згадати гучний фільм

Також Politeka повідомляла, що розкішна дружина DZIDZIO в короткому топі розохотила апетитними формами