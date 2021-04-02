Навколо актора Павла Дерев'янка, який зіграв у фільмі "Кварталу 95" "Ржевський проти Наполеона", спалахнув скандал

Скандально відомий кінорежисер Микита Михалков заявив, що зі своїми доходами актор Дерев'янко не має ніякого права скаржитися на життя в Росії, передає радіо КП.

"Який страх, Паша? Чого тобі не вистачає? Твоя ставка - 300 тисяч рублів (приблизно 111 тисяч гривень) в знімальний день", — обурився Михалков.

Дерев'янко, у свою чергу, заявив, що Михалков заплутався в цифрах, але потрібного ефекту досяг.

"Він не зовсім коректно назвав суму. Розцінки трошки інші. Мені, звичайно, було неприємно ... він трошки посіяв зерно сумнівів і розбрат в людях. Він сказав: я не хочу нікого звинувачувати, переходити на особистості. Але назвав це. Після чого на мене обрушився шквал просто", - заявив актор в інтерв'ю.

Дерев'янко додав, що незважаючи на це ставиться до Михалкова з повагою, як і раніше.

Зазначимо, скандал почався через те, що Дерев'янко публічно підтримав політика Олексія Навального, записавши відповідне відеозвернення. Це не сподобалося Михалкову, який і став критикувати актора.

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