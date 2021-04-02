Вибух стався в будинку російського актора Сергія Жигунова і егосупруги Вікторії Ворожбит, яка неймовірно схожа на Анастасію Заворотнюк

Вікторія Ворожбит, а нині вже Жигунова, повідомила про подію на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Сьогодні вранці прокинулися від гучного хлопка і спалаху. Бахнула розетка в спальні", - повідомила вона.

А винуватцем події виявився милий маленький улюбленець подружжя.

"Ця чарівна тваринна з'їла всі дроти в будинку. Я тут вичитала, що фольгою треба закривати, загорнула дроти, вранці виявили, що вся підлога покрита порваною в дрібні клаптики фольгою, а Степашка задоволений сидить в центрі цього багатства. Безжально зжерті зарядки від айфонів, від ноута і планшетів. З'їдено провід від масажного крісла...", - розповіла Вікторія і показала фото собачки.

В результаті НП він не постраждав.

Дружина Жигунова розповіла, що переживає за песика.

"Кажуть, що в рік це пройде, але до року ще сім місяців, а зуби у нього сверблять постійно. Іграшок вдома море, в тому числі, і таких, які мітують дроти. Він і їх гризе, але і дроти теж не забуває. Дуже страшно за нього, ще струмом вдарить. Все прибираємо, звичайно, максимально далеко і високо, але дещо не прибереш»,-зазначила вона.

Нагадаємо, про весілля Жигунов і Ворожбит повідомили 26 березня.

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