Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап (Олексій Потапенко), показала себе в образі для кліпу
Як пише Politeka.net, українська співачка закінчила роботу над своїм новим альбомом і постійно підігріває інтерес фанатів до своєї творчості. Дівчина регулярно ділитися фото і відео в Instagram, демонструючи свої напрацювання.
Цього разу Мішель опублікувала кадри кліпу ÉCHALE. У ньому Андраде була в латексному топі і шортиках. Красуня ефектно рухалася в ролику, вражаючи спокусливою фігурою.
"Lyric video ÉCHALE
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Щира подяка всій команді", - написала красуня під роликом.
Фанати відразу почали коментувати ролик:
"Як я кайфую від цих пісень, спасибі", "це гармата просто", "Браво мені за те, що я послухав", " Браво всій команді за величезну працю, приголомшлива робота. Мішель ти найкраща. Ви найкращі".
Ми писали, що відома українська співачка Мішель Андраде постала в розкутому вигляді.
На свіжому фото артистка постала у вельми пікантному вигляді. Вона вразила екзотичною зачіскою і незвичайним макіяжем, який зробив її схожою на казкового персонажа. Мішель розкрила сорочку, похвалившись стильним луком.
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