Відома українська ведуча шоу "Світське життя" і модель Катерина Осадча постала в яскравому образі й похвалилася відпочинком

Модель вирушила в теплі краї, про що повідомила своїм шанувальників, передає Politeka.net. Красуня вже зробила кілька постів, показавши кадри проведення часу.

Так, телеведуча прокотилася на яхті. Відповідні кадри Катя опублікувала у своєму сторіс. Модель позувала у світлій сорочці й акуратному капелюшку. Модель виглядала щасливою задоволеною.

Варто відзначити, що раніше Осадча розмістила фото в яскравому образі. Красуня позувала в красивій сукні, яка розвіювалася на вітрі.

"Сьогодні знімаємо в теплих краях. Скоро в Світському", - написала модель.

Одна з користувачок мережі розповіла в коментарях, що не впізнала Катю при зустрічі.

А червоний вам личить", " Дочку запланували?", "Вчора стояла в 1,5 м від Вас біля оазис бару в Фейроуз, дивилася і думала , яка знайома дівчина, але не впізнала ... В реальності ви набагато красивіше, молодше і чарівніше ❤️ Шкода, що фото не зробила )", "як же Вам личить цей наряд ❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Катю Осадчу можна, дійсно, назвати всюдисущою, адже телеведуча не так давно була в Грузії, де записувала інтерв'ю з колишнім героєм шоу "Холостяк" Іраклі Макацарієм, пізніше Осадча побувала на дні народженні Діми Монатіка, а вже сьогодні вона знову покинула Україну і викладає кадри відпочинку в Єгипті.

Нагадаємо, що Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."

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