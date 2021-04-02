Студія "Квартал 95" засмутила шанувальників шоу "Ліга Сміху"

З 2015 року на одному з українських телеканалів виходить шоу "Ліга сміху", яке полюбилося глядачам, пише Politeka.net. Завдяки ефірам деякі учасники прославилися, і зараз не сходять з екранів.

Шоу знімалося на сцені в присутності живих глядачів, проте цього року ситуація склалася не в кращу сторону, тому шоу скасували. Про це повідомили на сторінці "Квартал 95".

"Друзі, з 5 квітня в Києві посилюються карантинні обмеження, при яких проведення масових заходів стає неможливим.

Тому, ми змушені повідомити, що концерт-зйомка півфіналу Битви титанів "Ліги Сміху", яка була запланована на 13 і 14 квітня, на жаль, пройде без глядачів.

Гроші за придбані квитки, звичайно, будуть відшкодовані. Щоб повернути кошти, зверніться, будь ласка, за місцем покупки", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Лисий тепер капусти не заробить", " Бережіть і ви себе🙏 💖 🙏", " бо недопандемія недороблена лютює 😂 😂 😂", " це пі**єць і що робити тепер ...? 😂 Не переживемо цієї трагедії ... 😂 😂 😂 ",- написали користувачі мережі.

Відзначимо, ведучий "Ліги Сміху" з 2019 року - "кварталівець" Євген Кошовий.

Нагадаємо, з п'ятого квітня в Києві посилюють карантин. Зокрема, проїзд у наземному громадському транспорті та метро - лише за спецпропусками.

Також у столиці закривають усі школи та дитячі садки. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

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