Знаменитий чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес часто епатує публіку своїми витівками, в мережі з'явилися кадри молодого виконавця в юному віці

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram "Зірковий шлях" з'явилися кадри, на яких порівняли молодого Володимира Дантеса з тим, якого всі знають зараз. Як виявилося, Володимир майже не змінився.

"Вічно молодий Володимир Дантес 10 років тому і зараз 💥. "Перше фото зроблено, коли Володимир Дантес був у складі популярної групи. Друге-нещодавно, під час зйомок нового кліпу. Друзі, а яка пісня артиста-ваша улюблена? Діліться в коментарях ⭐", - запитали в пабліку.

На фото Володимир дійсно мало чим відрізняється від колишнього юного себе. Трохи серйозніше, трохи більше татуювань на тілі, але все ті ж кучеряве волосся до плечей, впертий погляд.

Шанувальники згадали, що у групи " ДіО.Фільми " було багато пісень, чого не скажеш зараз про творчість Володимира.

Деякі шанувальники тільки й знають його, як чоловіка Дорофєєвої, але ж в минулі часи Дантес користувався широкою популярністю. На багатьох читачів "Зіркового шляху" нахлинули спогади, вони написали:

"Всі пісні улюблені, і в групі, і нові. А особливо голос, приємний тембр❤️💔❤️💎", "Може він і хороший як людина і людина. Але нічого мужнього в ньому немає, він якийсь ... навіть не знаю як правильніше сказати. типу "гарненький"", " зараз виглядає тільки крутіше🙌", "подорослішав", "Періодично під настрій слухаю ті пісні з тих часів🤗 всі останні пісні душевні, голос просто мурашки!) ", "Його що в холодильнику зберігали ?"- відгукнулися шанувальники.

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