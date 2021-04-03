Герцогиня Сассекська Меган Маркл збрехала про своє життя в королівській родині

Таку заяву зробив біограф принцеси Діани Ендрю Мортон у коментарі Daily Мail.

За його словами, словами Маркл про те, що вона всього двічі за чотири місяці покидала палац - неправда.

"Меган Маркл вела нормальне життя під час свого перебування в королівській родині і була помічена поза домом з друзями в ресторанах, попри те що вона сказала Опрі, що не виходила з дому", - розповів Мортон.

Більш того, за словами, вона разом з принцом Гаррі багато разів залишали приділи Великобританії, а один раз пара прилетіла в Нью-Йорк для святкування дня народження.

Нагадаємо, інтерв'ю Макрл телеведучої Опрі Вінфрі викликало бурхливу реакцію суспільство. За словами герцогині, члени королівської сім'ї обговорювали колір шкіри її ще не народженого сина Арчі. Більш того їй повідомили, що він не отримає титул принца.



Маркл підкреслила, що це було грубим порушенням з боку королівської сім'ї.

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