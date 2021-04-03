Відома модель Хлої Кардашьян показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Хлої-це ще одна красуня сімейства Кардашьян. Дівчина не відстала від сестер, завоювавши серця десятків мільйонів шанувальників. Модель займається бізнесом і вражає ефектними образами в Instagram, де за красунею стежить 135 мільйонів чоловік.
Цього разу красуня здалася в бікіні, яке переважно складалося з ниточок. Хлої лежала на шезлонгу, насолоджуючись жарким сонцем. На інших кадрах Кардашьян показала ще кілька ракурсів свого відпочинку.
"Пурпурний пожирач", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:
"Зроби їх божевільними", " Ти така красива КоКо !!!!!!", "Омг, ти така красива", "Боже, Ти приголомшлива", "я б хотіла бути такою ж багатою, щоб бути такою гарячою", "знову змінила своє обличчя, я бачу", "я думала, це Кайлі", "хто вона тепер".
Ми писали, що знаменита Кім Кардашьян показала свою зоряну сестру Хлої без одягу.
Так, зірка поділилася фотографією Хлої, на якій та позує в гримерці. При цьому на ній немає одягу: модель прикрита тільки рушником.
Нагадаємо, Хлої Кардашян спустила штани, дозволяючи насолодитися " забороненим трикутником"
А ще Politeka писала, що Хлої Кардашьян прикувала погляди до ідеальних півкуль у прозорому вбранні
Також Politeka повідомляла, що Хлої Кардашьян в ниточках бікіні поманила заповітним трикутником