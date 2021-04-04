Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе в неймовірному образі

Як пише Politeka.net, Кончіта Вурст стала дуже популярною після перемоги на"Євробаченні". Зірка обожнює епатажні образи, надягаючи різний Жіночий одяг. Не забуває співак розвивати соціальні мережі, де зібрав сотні тисяч шанувальників з усього світу.

Цього разу Кончіта позувала в прозорій мереживній білизні і панчішках з кріпленнями до поясу. Вурст показала кілька поз і ракурсів, вражаючи сміливістю.

Фанати поставили понад чотири тисячі лайків і написали коментарі:

"Додаткова" тонка чубчик "для тебе, моя дорога", "красуня в блакитному і ці туфлі мені теж подобаються", "синя лінія", "(майже) скромно-Блакитний", "я люблю тебе, я люблю тебе, дитинко", "гарний початок ранку", "дуже свіжа білизна".

Ми писали, що австрійський співак Томас Нойвірт вирішив влаштувати несподівану зухвалу зйомку.

На нових кадрах співак не тільки зобразив з себе грайливу тигрицю, але ще і приміряв нову зачіску, а також безсоромно хвалився сідницями в костюмі з непристойним вирізом на найцікавішому місці.

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