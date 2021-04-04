Популярна серед підлітків співачка Надя Дорофєєва похвалилася кількістю фанатів і звабливо прогнулася в різних позах

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram популярна співачка, тренер "Голосу Країни", Надя Дорофєєва, похвалилася трьома мільйонами підписників у TikTok. Вона розмістила ролик, в якому прогинається в різних позах демонструючи свою витончену фігурку, спокусливі наряди і красиве личко. У пості знаменитість написала:

"Воооу ☄️ Воооооооу !! Вас у мене в ТІК-ТОК стало 3 мільйони 😱 це приємно, дякую вам 💚. З ким би ви хотіли бачити тик-ток коллаби? Хто подобається? Напишіть 🙏 і якщо раптом ви ще не підписані, не забудьте це зробити, щоб не пропускати відоси😉", - написала Надя Дорофєєва свої істинним фанатам.

Шанувальники гідно оцінили пост Наді, і засипали зірку привітаннями і компліментами, не забуваючи відповісти на питання Наді про колаби. У результаті всього за кілька годин стрічка Дорофєєвої наповнилася коментарями. Мабуть, шанувальники досі не забули гурт "Время и Стекло", і Надю з Позитивом. Коллаби з Позитивом у проханнях фанатів були навіть частішими, ніж з чоловіком Наді Володимиром Дантесом. Хоча, варто зазначити, що пропозицій надійшло дуже багато. Ось, що пишуть шанувальники:

"Вітаємо!", "Далі-більше!", "Краще б сина Дантесу народила", "я скачал tiktok завдяки вам, за вас. Мені подобаються всі твої відео, приємно бачити, як ти танцюєш і смієшся. Мої улюблені відео - Це ті, які ти знімаєш з Вови❤️", " КРУТИШКА❤️"," вітаю👏 👏 👏", "Колаба може бути з Льошею Дімою Вовою❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "з Потапом, Позитивом, Дантесом ну і мамою", " Температура плавлення металу досягнута😉 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " ваууу ну такі Тик токи красиві 😍 😍 ", "Ой така красива😍 😍", - написали шанувальники.

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