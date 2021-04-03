Введення локдауну в Україні може значно погіршити стан ринку праці

До такого висновку прийшли аналітики OLX.

Фахівці відзначають, що посилення карантину вплине не на всі сфери.

Згідно з прогнозом експертів, серед професій, які отримають "імунітет", виявилися водії, продавці та вантажники. Саме в цих сферах заробітна плата становить від 9,5 до 20 тисяч гривень.

Також аналітики навели інфографіку, в якій вказали 13 найпопулярніших вакансій з січня поточного року.



