Введення локдауну в Україні може значно погіршити стан ринку праці
До такого висновку прийшли аналітики OLX.
Фахівці відзначають, що посилення карантину вплине не на всі сфери.
Згідно з прогнозом експертів, серед професій, які отримають "імунітет", виявилися водії, продавці та вантажники. Саме в цих сферах заробітна плата становить від 9,5 до 20 тисяч гривень.
Також аналітики навели інфографіку, в якій вказали 13 найпопулярніших вакансій з січня поточного року.
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Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить суворі обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закривають школи та садочки. Горрожан повинні відправити на віддалену роботу або у відпустки.
Весь громадський транспорт - і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
Варто відзначити, що в уряді розглядають можливі заходи щодо посилення карантинних обмежень, хоча конкретного рішення з цього питання поки немає. Зокрема, можуть бути посилені патрулі Нацгвардії, які стежитимуть за дотриманням обмежувальних заходів.
Також обговорюється можливість закриття міжобласного транспортного сполучення.
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