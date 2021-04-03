Микита Ломакін, красунчик з "Голосу країни", підопічний Тіни Кароль і екс-коханий Мішель Андраде показав щастя, лежачи в ліжку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін улюбленець мільйонів дівочих сердець розмістив фото, на якому абсолютно щасливий і посміхається. Хлопець лежить в ліжку, в розслабленому і піднесеному настрої.

Микита вирішив подякувати шанувальникам за привітання, адже сьогодні йому виповнюється 23 роки.

"Щасливий сьогодні... як ніколи... спасибі всім велике за привітання 🖤🥀 23",-написав майбутня зірка шоу-бізу.

Шанувальники відреагували на фото свого кумира, поздоровлення посипалися горою на молодого виконавця. Крім того, в сторіс Ломакін показав, скільки приємних слів написали знайомі і колеги музиканта.

"happy birthday🎉 🎈 🎁", " з днем народження бажаю міцного здоров'я щастя добра і самого найкращого хай збуваються мрії 🎂🎂🎂🎉🎉🎉❤️❤️🤗🤗", "з Днем Народження, Нікітос ! Будь щасливий ❤️🎉 😀", " З Хеппіком💞 💞 🙃"," З Днем Народження майбутнє шоу-бізнесу❤️😍 ✨"," ти щасливий ,я щаслива", "з днюхою сп Співай, світися, і добре їж❤️🎉 👌 🏼", "любимо, капець як сильно❤️", "Микита завжди посміхайся . З днем народження!",- написали фанати.

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