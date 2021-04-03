Відома українська телеведуча Даша Трегубова показала себе, запропонувавши пограти

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не перший рік радує українців своїм виглядом на телеекранах. Зірка блищала в багатьох проектах, після яких тільки нарощувала свою популярність. Дівчина не забуває і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї персони.

На фото дівчина стояла в прозорій сукні, демонструючи розкішні ніжки на підборах, а одне око прикрила маскою. Трегубова виставила одну ніжку, додаючи кадру трохи пікантності.

"Вибираємо фільм на суботу", - написала красуня, запропонувавши зробити в будь-який момент паузу в ролику.

У цей момент в лівому нижньому кутку змінювалися обкладинки фільмів з підписом:

"Який фільм сьогодні дивимося?".

На фото вийшла відповідь:"ганчірковий союз".

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото, але так і хочеться додати: "занадто хороша".

Ми писали, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде шоу "Х-фактор", показала спокусливі образи.

Дівчина з'явилася в спокусливому образі з нафарбованими губами і накрученим волоссям. Вона дивилася в кадр, від чого її шанувальники просто божеволіли. Особливо гарячим вийшло фото, на якому Трегубова закрила волоссям очі, зробивши акцент на свої пухкі губи.

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