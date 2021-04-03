Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, вразила новим відео
Як пише Politeka.net, Міла Кузнєцова активно просуває себе, беручи участь у безлічі конкурсів і проектів. Зірка минулого року потрапила в українську Книгу рекордів Гіннеса, як володар найбільшого бюста. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де часто публікує цікаві образи.
Цього разу в Тікток з'явилося відео, де Міла позувала в цікавій сукні з величезним декольте. Дівчина сиділа в підвісному кріслі-гойдалці, а образ доповнила стильною маскою. Зірка слухала музику і гойдалася, захоплюючи пишним бюстом.
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Фанати поставили кілька лайків і не писали Коментарі в соціальній мережі Тікток, де було опубліковано відео, але так і хочеться додати: "така смілива лапочка, кайф для очей".
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На відео зірка з'явилася в квітчастій сукні з глибоким вирізом, акуратним макіяжем і укладанням.
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