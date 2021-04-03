Відома співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе на відпочинку в Єгипті, поставивши питання

Як пише Politeka.net, Слава Камінська більше десяти років радувала разом з Вікторією Смеюхою своєю творчістю в рамках дуету "НеАнгели". Буквально недавно група припинила існування, але співачка не сумує і вже встигла зробити сольний проект.

Цього разу Слава опублікувала в Instagram фото, де здалася в легкому халатику, під яким можна побачити блискучий купальник. Дівчина вигнулася на дивані, дозволяючи зазирнути під відкритий халат.

"Чим себе зайняти під час локдауну?",- написала Камінська під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"У Карпатах знайдемо чим зайнятися", "їхати у відпустку і відпочивати", "це вже не карантин, а спосіб життя", "тільки не жерти".

Ми писали, що колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала оригінальний образ в синьому і розповіла про проблеми на відпочинку в Єгипті.

Співачка, яка віднедавна стала сольною виконавицею, поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому Камінська вирішила показати стильний образ, в якому вона відпочиває в Єгипті. На ній яскравий синій костюм з вітровки і коротких шортиків.

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