Відома співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе на відпочинку в Єгипті, поставивши питання
Як пише Politeka.net, Слава Камінська більше десяти років радувала разом з Вікторією Смеюхою своєю творчістю в рамках дуету "НеАнгели". Буквально недавно група припинила існування, але співачка не сумує і вже встигла зробити сольний проект.
Цього разу Слава опублікувала в Instagram фото, де здалася в легкому халатику, під яким можна побачити блискучий купальник. Дівчина вигнулася на дивані, дозволяючи зазирнути під відкритий халат.
"Чим себе зайняти під час локдауну?",- написала Камінська під фото.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"У Карпатах знайдемо чим зайнятися", "їхати у відпустку і відпочивати", "це вже не карантин, а спосіб життя", "тільки не жерти".
Ми писали, що колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала оригінальний образ в синьому і розповіла про проблеми на відпочинку в Єгипті.
Співачка, яка віднедавна стала сольною виконавицею, поділилася новим постом у своєму Instagram.
У ньому Камінська вирішила показати стильний образ, в якому вона відпочиває в Єгипті. На ній яскравий синій костюм з вітровки і коротких шортиків.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в малиновому бікіні похвалилася соковитими формами на відпочинку
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