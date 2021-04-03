Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в білому боді з вирізами не посоромилася показати себе

Дженніфер Лопес славиться не тільки своїм почуттям стилю на червоних доріжках, незвичайними кліпами і епатажними виступами. Артистка ще може показати себе в різних ролях у фільмах і серіалах, а також під час роботи над рекламними фотосесіями.

Так як Дженніфер вважає своїм головним «козирем» ноги, вона практично в кожній фотосесії виставляє їх напоказ будь-яким зручним способом і не боїться критики. Причому 51-річна Лопес повторює: уколів краси вона нібито не робить, все це заслуга простого догляду за собою. І хоча в це насилу віриться, в іншому тіло зірки таке ж підтягнуте.

У білому боді з вирізами і колготках з розсипом срібних каменів їй вдалося створити зухвалий образ холодної королеви, яка покрутилася на роялі. Просто укладене волосся і вечірній макіяж також вдало омолодили зірку.

До цього 51-річна зірка створила образ світської левиці і на виступах підносить себе відповідно. У короткому сріблястому міні-сукні Дженніфер не змогла прикрити гідності і її маленький наряд тут же задерся посеред виступу.

"Красиве тіло, яка розкішна; правильно, досить стримуватися; Джен, не балуйся!; які благородні пориви; краса неймовірна, досить рухатися; фатальна Джен; розгляньте ближче; багатий 🎃 від'їзд; моя любов; але все смачно спасибі; Ух, вона ідеальна😩 ✨; неможливо дивитися на Вас без зупинки серця».

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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