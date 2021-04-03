Відома співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в Росії, похвалилася талантами своєї крихітки-дочки

Як відомо, Кароліна після розлучення з Муратом Налчаджіоглу припинила розповідати про особисте життя, публікувати фото з молодим коханим і взагалі говорити що-небудь з цього приводу. Тим не менш, свою дочку зірка з гордістю показує в мережі і захоплюється її успіхами.

Цього разу Кароліна відвідала захід, в ході якого її дочка виступала на сцені і навіть заспівала в забавному і милому вбранні. Сама зірка захопилася малятком і всіляко її підтримувала. Варто відзначити, що не так давно Софія також знялася в кліпі мами.

Лорак розповіла, що сама запропонувала дочці записати дует, а Софія до ідеї поставилася позитивно. Артистка додала, що дівчинка з ранніх років займається творчістю, любить співати і приділяє час театральному мистецтву, так як в майбутньому мріє стати актрисою. Нерідко вони разом співають біля фортепіано вдома.

Кароліна раніше відзначала, що її дочка вже грала головні ролі в шкільних спектаклях, а спів, на думку артистки, може допомогти її дочці при виборі спеціальності в майбутньому.

Зовсім недавно співачка також розміщувала його в своєму сторіс, з питанням, чи купувати їй чергову сукню. Кавовий легкий наряд, струмуючи по фігурі обтягнув Лорак, продемонструвавши всі особливості жіночої фігури.

Фанати Кароліни кинулися висловлювати свою думку:

"О так, дуже с * ксуально! Дорога, мені подобається плаття і ти!!!!!!!!!! ❤ ", "Фігура красива, але це плаття не особливо", "та не дуже не сподобалося", " мені здається їй все йде!!!😍 ❤ ️ ", "В Та ні)🔥", " а хто це?", "Там дещо видно😋"," Пам'ятаю концерт, як вона заспівала, аж мурашки", " Бери що хочеш в міру розумного...😍 ",- написали фоловери фан-пабліку.

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