Відомий український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров відверто розповів про свою незабутню поїздку до Пакистану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Комарова у соцмережі.

Так, телеведучий розмістив у своєму акаунті підбірку фото з Пакистану, на яких можна побачити весь колорит цієї країни.

"Є місця, в які можна закохатися або зненавидіти, але байдужим залишитися не можна. Одне з таких - Карачі. Колишня столиця Пакистану, де за офіційними даними - 16 млн осіб, за неофіційними - до 40 мільйонів. Це реальні дані від місцевих журналістів. Тому я не вірю Інтернету", - написав він.

Комаров розповів, що коли їдеш в фінансовий центр країни, де зосереджений бізнес та крутяться гроші, уявляєш собі крутий мегаполіс. Але тебе зустрічає зовсім інша картина.

"Ні, це місто нема з чим порівняти. Це Карачі... Я приїхав в Карачі, як думав, днів на 10, а пробув більше 2 місяців. Повертався раз 5-7. Знайшов нових друзів. З'явилися нові звички: вночі після зйомки засипати в машині під звук сирени і червоно-синє блимання спецсигналів (офіційним делегаціям треба працювати з охороною). Взагалі не звертати увагу на зброю. Калашников в руках - як мобільник, не дивує", - зазначив він.

Він також наголосив, що до 2015 року не зміг би зняти тут жодного випуску програми.

"Мене б в кращому випадку пограбували, в гіршому - прибили. До 2015 тут по суті правила мафія. Викрадення, вбивства і теракти взагалі не дивували. І держава вирішила навести порядок - бандитів стали зачищати", - розповів він.

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