Фронтвумен The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна полонила яскравим образом на популярному шоу

Як передає Politeka.net у себе в Instagram Юлія опублікувала кадр, зроблений під час її виступу на шоу «Ліпсінк батл». Саніна була одягнена в неймовірної краси плаття, яке перетворило її в казкову героїню. Довге волосся артистки було укладене хвилями, доповнюючи чарівний образ. Ззаду стояв чоловік Саніної, який грає разом з нею в групі. Разом вони створили справжню казку на сцені.

"Якесь магічне фото...в моменті. Вмикайте сьогодні @lipsyncbattle_ua, будуть знайомі обличчя і гарячі обійми", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Заради Бога! Приїдьте в Мінськ з концертом...дуже хочеться на ваш концерт... обожнюю і знаю кожну Вашу пісню!", "Юля, ви неймовірна! Мрію потрапити на ваш концерт", "неймовірне фото", "Ну просто супер казка!!!", "Дійсно, який магнетизм", "це було супер! Дуже сильний голос", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Юлія Саніна останнім часом бере участь у багатьох шоу і проектах.

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