Відома модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе після операції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку епатажної дівчини у соцмережі.

Так, в акаунті Покрещук з'явились кадри, на яких вона демонструє своє тіло через 10 днів після операції. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

Покрещук зняла на відео себе у дзеркалі на 10-й день після ліпосакції. Вона похвалилася, що вже зараз чудово видно результат. На тілі ще є синці, однак, за словами дівчини, це нормально, і часто люди "просто чорні виходять" після такого операції.

"10-й день після операціі. Ліпосакція, ліпофіллінг.6 pack. Набряк ще великий, але результат все одно вже ох****о видно", - написала вона.

У коментарях думки фоловерів розділились - одні не розуміють, навіщо треба було в черговий раз "лягати під ніж", а інші висловлюють захоплення результатами після ліпосакції.

"Попа теж класна", "Ой, ти якась товста стала. До операції ти струнка була. А зараз с*ака, ляхи - наче ти сильно погладшала. Нічого особистого, моя думка", "Яка попа", "Я б таких стріляв! Як скажених собак", "Питаня: навіщо", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук здивувала гарячими танцями після операції

А ще Politeka писала, що зірка "Від пацанки до панянки" Охрещук завоювала визнання українок, висловивши жорстку правду про чоловіків

Також Politeka повідомляла, що зірка "Від пацанки до панянки" Похрещук здивувала образом після операції.