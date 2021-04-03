Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Володимир Остапчук вирішив здивувати українців, він розмістив фото на якому завис над ліжком у стрибку з пляшкою шампанського. Своє фото Володимир підписав так:
"Відчайдушний weekend. Обожнюю спонтанні витівки, поїздки "а давайте", божевільні вчинки (в рамках закону) та інші витівки😎. Ідеальне місце відчути себе іноземцем в рідному Києві-провести вихідні в готелі. Центр міста, приголомшливий вид з вікна, окремий номер для романтичної вечері-ну круто ж👏", - розповів Володимир.
Як відомо з його сторіс він вирішив зробити сюрприз своїй дружині Христині Гірник, і відправився в невелику подорож в рамках столиці.
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Також Володимир пообіцяв подарунок тому, хто розповість найцікавішу історію, "відчайдушний вчинок" в його житті.
Шанувальники відразу відгукнулися і стали розповідати Володимиру свої історії:
"Спонтанно поїхала до Харкова, спонтанно вийшла заміж, і залишилася жити в цьому місті", " залік.. прикольно👏 🔥", "молодці, так живуть вільні люди🔥", "ну нічого собі 🔥яке круте фото 😍", "самий необдуманий вчинок поїхати за 60км за місто в село, а я на 40-му тижні вагітності своїми двійнятами! І тут несподівано здрасьте Привіт сутички 😱, чоловік ще в житті так швидко не їздив, спасибі поліції, хотіли зупинити за перевищення, але коли зрозуміли що і як, супроводили! У підсумку все відмінно, я ще пару днів відходила😂 😂 😂але адреналіну дозу отримали, особливо чоловік", - написали шанувальники.
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