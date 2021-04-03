Відомий епатажний телеведучий гіпершоу" Маска " Володимир Остапчук з'явився перед шанувальниками в банному халаті над ліжком з пляшкою шампанського в руці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Володимир Остапчук вирішив здивувати українців, він розмістив фото на якому завис над ліжком у стрибку з пляшкою шампанського. Своє фото Володимир підписав так:

"Відчайдушний weekend. Обожнюю спонтанні витівки, поїздки "а давайте", божевільні вчинки (в рамках закону) та інші витівки😎. Ідеальне місце відчути себе іноземцем в рідному Києві-провести вихідні в готелі. Центр міста, приголомшливий вид з вікна, окремий номер для романтичної вечері-ну круто ж👏", - розповів Володимир.

Як відомо з його сторіс він вирішив зробити сюрприз своїй дружині Христині Гірник, і відправився в невелику подорож в рамках столиці.

Також Володимир пообіцяв подарунок тому, хто розповість найцікавішу історію, "відчайдушний вчинок" в його житті.