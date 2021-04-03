Відома українська ведуча Тетяна Воржева розповіла, чому вона з нетерпінням чекає на закінчення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "української Джолі" у соцмережі.

Так, в акаунті Воржевої з'явилось відео, у якому вона демонструє свою творчість. Дівчина наголосила, що здебільшого музику і тексти до своїх пісень пише сама, тому це завжди правдиві історії.

"Друзі, Таня артист скучила за Вами... Музика/текст, зафіксовані в піснях - це мої лайф фото почуттів і емоцій. У більшості випадків я пишу тексти і мелодії сама... Іноді співпрацюю з авторами - якщо це "мої люди" про "моє" між рядків. Тому це 100% TRUE story... Це завжди GARNA атмосфера", - написала вона.

Воржева також розповіла, що вже дуже чекає на завершення локдауну.

"Чекаю закінчення карантину... А то поки що повний локдаун... і призначаю Вам побачення. Все буде в новому і несподіваному форматі", - заінтригувала вона.

Також вона звернула увагу на те, що в кінці відео лежить в зірочці "Алатир", яка є слов'янським символом гармонії.

"Давайте любити і цінувати свою культуру. Коріння живлять гілки", - додала "українська Джолі".

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