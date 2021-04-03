Відома українська актриса Ольга Сумська показала, чим радує чоловіка на вихідних

Як передає Politeka.net, Сумська одна з найбільш затребуваних актрис в Україні. Незважаючи на карантин, вона гастролює по різних містах разом зі своїм чоловіком, актором і новою зіркою «Голосу країни» Віталієм Борисюком. Нещодавно актриса була з виставами в Дніпрі, Чернігові та Харкові.

Через щільний графік у актриси дуже мало вільного часу, але у вихідні вона любить побалувати сімейство різними смаколиками. Відомо, що Сумська дуже любить готувати.

Цього разу актриса показала шоколадні цукерки, які вона приготувала власноруч.

"Тістечка смородинові, з грецькими горіхами в шоколадній глазурі", - похвалилася Сумська своїми кулінарними талантами.

Також актриса показала, в який захват прийшов її чоловік від таких солодощів. Борисюк показав непідробну радість, передчуваючи смачне чаювання.

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