Дружина відомого хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями, Лілія, поділилась рецептом неймовірного десерту без цукру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лілії у соцмережі.

Так, в акаунті дружини Влада Ями з'явилось її фото з апетитним десертом, який до того ж не шкдить ані здоров'ю, ані фігурі. Лілія з радістю поділилась рецпетом своїх "правильних" кексів.

"Такий кекс можна і в піст, він корисний та смачний. Адже піст - це можливість відчути легкість, очиститися духовно та тілесно, познайомитися з новими продуктами, наситити організм вітамінами, правильно вийти із "зимової сплячки" та мінімізувати ризик авітамінозу", - написала вона.

Для приготування кексу знадобляться наступні інгредієнти:

3-4 крупні морквини;

стакан борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

2 ст. л. псиліума, замоченого у воді (можна замінити яйцями, 4 шт.);

підсолоджувач;

грецький горіх (40 грамів);

1 ст. л. кокосової олії;

вершковий соус для прикрашання.

Щоб приготувати крем, треба охолодити кокосові вершки (злити воду, щоб залишились лише вершки), збити їх та додати підсолоджувач.

Потім треба натерти моркву, залити водою псиліум до утворення густої маси та додати підсолоджувач із розпушувачем. Далі слід додати борошно до мокрих інгредієнтів, а також подрібнити горіхи.

Змастіть форму, викладіть тісто та запікайте при 180 градусах близько години. Охолодіть та додайте сосус.

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