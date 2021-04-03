Знаменитий чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес, здивував неймовірним перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті Дантеса з'явились світлини, на яких можна побачити, як він перевтілився у власну дружину - Надю Дорофєєву.

Амплуа Дорофеєвої Дантес на себе приміряв в рамках шоу "Ліпсінк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мені дісталася найпрекрасніша дівчина в світі. Вона мені в житті дісталася, та ще й пародіювати випала честь - @nadyadorofeeva. Спасибі всій команді, хто працював зі мною над цим номером. Даша, Яна, Руслан- ви прекрасні", - написав він.

На нових світлинах Дантеса можна побачити на підборах, з макіяжем та з характерними для Дорофеєвої двома високими хвостами.

У коментарях оцінили новий образ артиста і навіть урочисто заявили, що він - ліпша Доровеєва, ніж сама Дорофеєва.

"Вова, це було офігєнно", "Краща Дорофеєва", "Хлопчики, руки на стіл!", "Коли Дантес - краща Дорофеєва, ніж сама Дорофеєва", "Коли високі стосунки! Це дуже круто, друзі", "Які стрункі ноги", "Українська Кончіта", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Дорофєєва запалила з Монатіком прямо в машині, Дантес не витримав: "Шкода, що у мене немає..."

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував свято в локдаун, несподіване фото: "Володь, ти коли робив селфі..."

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва перевтілилася в Мадонну, Дантес зайшов ще далі: "Це просто вау..."