Співачка Камалія, яка цього року відзначить 18-ту річницю весілля з мільярдером Мохаммадом Захуром, збентежила зізнанням

Як передає Рoliteka.net, 43-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, поскаржившись на поведінку 65-річного чоловіка-бізнесмена (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Виявляється, Мохаммад приховував від коханої те, що збирається зробити собі вакцинацію від коронавірусу. Будучи жителем Великобританії, чоловік відправився до Лондона, сказавши дружині, що їде просто у відрядження. Камалія обурилася, але при цьому показала публіці докладний "репортаж" коханого, як йому робили щеплення.

"Захур-Лондон-Вакцина. Всі чоловіки-обманщики😂 вони кажуть вам, що їдуть у відрядження, а насправді... їдуть, щоб їм зробили щеплення. Більш того, Захур не говорив мені про це до сьогоднішнього дня, хоча був удома весь тиждень", - заявила в підписі співачка.

Захур і сам зізнався, що зважився на вакцинацію в таємниці від дружини: "Так сьогодні буду виступати в ролі Камалії, яка любить робити репортажі... Але я цей репортаж буду робити, тому що ще ніхто не знає, навіть Камалія не знає, що я зараз йду робити вакцинацію. Я в Лондоні і дуже легко все..."

До речі, сама співачка чекає своєї черги на "диво-препарат" на батьківщині, тобто в Україні. Раніше й зірка, і її чоловік, а також дочки-близнючки перехворіли COVID-19, Мохаммад переніс вірус важче за інших.

Користувачі обговорили побачене.

"А дружина ваша теж будить вакцинуватися в Англії ❤ ️" - "я чекаю своєї черги тут"

"Чому в Україні не зробив?"- "У нас немає вакцин для наших громадян, тому іноземців просять подбати про себе"

"Спантеличена і здивована..1.Розумні і грамотні люди, і точно перед вакциною здали б аналіз на кількість антитіл. 2.Чи варто було писати, що чоловік зробив це в таємниці від вас? Дуже неоднозначно сприймається..." - "А що сказати якщо він мені тільки сьогодні сказав?"

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія показала свою молоду маму, яка шукає кохання: "Ти світова..."

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України бореться з наслідками страшної хвороби, є проблеми в родині: "потім такі болі..."

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України розкрила правду, як їй живеться з чоловіком-пакистанцем: "єдине табу - це..."