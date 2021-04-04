Відома українська актриса Єлизавета Василенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Школа", потрапила в гучний скандал

Як повідомляє Politeka.net, юна актриса і тіктокер виїхала з України, щоб продовжити будувати кар'єру в Москві. Василенко потрапила в будинок тіктокерів Xo Team House, де продовжить будувати кар'єру.

Нещодавно Василенко дала інтерв'ю YouTube-каналу "Пушка", в якому було кілька шокуючих заяв. Спочатку актриса зізналася, що на одній з вечірок у Москві її зґвалтували. Це сталося, коли дівчині було всього 17 років. Також українка заявила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні".

Це висловлювання і заперечення російської агресії призвели до того, що Лізу додали в базу сайту «Миротворець». Знаменитість не стрималася і записала гнівне повідомлення у себе в Instagram, вкривши матом українців.

«У мене два висловлювання з цього приводу. Перший- пі*дець. Другий-звертаюся до фанатичних патріотів, які це зробили: хлопці, я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я в ній народилася, виросла», - підкреслила Василенко.

Також вона завила, що скандал роздули «кінчені ЗМІ» і знову вилаялася матом.

Відзначимо, що Лізі Василенко всього 22 роки. Свою творчу кар'єру вона розпочала в дуже ранньому віці. З 2014 року дівчина подорожує по світу, працюючи в якості моделі. Миловидна зовнішність допомогла їй потрапити в Китай, Японію і Південну Корею. В Україні вона прославилася завдяки ролі Лоліти в серіалі «Школа», який транслювали на «1+1».

Варто зазначити, що у Лізи дуже багато шанувальників в Інстаграм і Тік Ток. Переважно її фанати - це діти і підлітки.

Нагадаємо, що юна зірка "Школи" в сітчастих колготках непристойно задерла спідничку:"важкі підлітки".

Як повідомляла Politeka, моторошна доля наздогнала юну зірку серіалу "Школа" в Москві, розкрилися подробиці:"Пам'ятаю, що він зверху...".

Також Politeka писала, що зірка "Школи" Ліза Василенко з висунутим язиком здивувала кадрами з овечкою:"Москва тебе змінила".