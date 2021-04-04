Українська співачка, бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, яку називають його таємною дружиною, розбурхала публіку сміливим образом

Як повідомляє Politeka.net, Таюне (так називає себе співачка) довгий час виступає з Олегом Винником, але свої стосунки із зірковим красенем не підтверджує. Мовчить і артист. Втім, це не заважає шанувальникам вважати їх парою. У мережі створено безліч фан-сторінок Таюне, де шанувальники захоплюються її нев'янучою красою і талантом.

На свіжому фото, яке з'явилося в соціальних мережах, Таїсія постала в красивій мереживній кофті, яка просвічувалася, відкриваючи погляду ідеальні форми ефектної блондинки. Свою фігурку Таюне підкреслила штанами з високою посадкою, які ідеально сіли. Образ 47-річна співачка доповнила дуже незвичайними босоніжками на високих підборах.

"Талісман", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях Таюне залишили масу відгуків. Шанувальники хвалили її за прекрасний зовнішній вигляд, але не обійшлося і без зауважень. Фани засмутилися, що Таюне більшу частину часу виступає в чорному.

"Наша улюблена принцеса», «шикарна», «ідеальна статуя», «це любов», «Супер», «мої оплески», «Наша зірочка», «у вас гарний голос", " Таєчка. Знову в темному і така худенька", "Таєчка знову в темному! Хотілося б побачити в світлому, яскравому одязі!",- пишуть користувачі Мережі.

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