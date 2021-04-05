Тренер шоу "Голос країни", український муикант Олег Винник зачарував стриманим образом на «Голосі країни»

Як повідомляє Politeka.net, Винник є одним з нових тренерів 11 сезону шоу. Він прекрасно влився в команду, а учасники від нього просто в захваті. У свіжому випуску вокального шоу артист з'явився в джинсовому піджаку. Його обличчя і волосся виглядали як і завжди просто ідеально.

"У цей вечір будемо спостерігати за талановитими командами @tina_karol і @nadyadorofeeva", - підписав фото артист.

Пост Винника традиційно викликав бурю емоцій у коментарях. Фанатки стали обдаровувати артиста компліментами і бажати йому удачі в проекті. Новий образ співака підкорив серця українок.

"Візьми мене в свій полон", "сьогодні колеги будуть робити свій вибір!", "Шикарні фото! Чекаю з нетерпінням сьогоднішній випуск Голосу країни! Впевнена, що буде дуже круто", "а ви готуєте вже своїх хлопців до прямих ефірів? Кипить робота?", "Будемо, звичайно, спостерігати і чекати", "З превеликим інтересом! І дуже-дуже чекаємо виступів саме вашої команди!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що сам Винник вже вибрав чотири фіналісти у своїй команді, які будуть боротися за перемогу в шоу.

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