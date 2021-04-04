Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала постільну фото
Як пише Politeka.net, епатажна зірка продовжує знаходиться в Стамбулі, де проходить реабілітацію. Красуня вирушила до Туреччини, щоб зробити кілька операцій заради ідеальної фігури і вже встигла днями показати результат.
Цього разу Анастасія показала себе в наряді з великим декольте. Красуня лежала в ліжку в стильних окулярах, демонструючи випирає пишний бюст.
"Я спокуслива і я знаю це", - написала зірка під фотографією.
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Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти схожа на Гобліна ,і ми знаємо це", "най-най", "солоденька", "блін, ти така розумна", "Ой, блін, народ, сиджу і бачу, що тут люди 30-45 років обговорюють дівчину, яка домоглася більше, ніж ви за все життя, погляньте на своє життя будь ласка, а потім подивіться на цю дівчину".
Ми писали, що відома модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе після операції.
Похрещук зняла на відео себе в дзеркалі на 10-й день після ліпосакції. Вона похвалилася, що вже зараз чудово видно результат.
Нагадаємо, зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук після нової операції вразила бездоганним тілом
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