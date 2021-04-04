Головна героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина викликала у шанувальників змішані почуття, показавши справжню пристрасть зі своїм обранцем Олександром Еллертом

Як повідомляє Politeka.net, Еллерт і Мішина побудували відносини на проекті «Холостячка». Судячи з інстаграму парочки їх любов щодня міцніє, а відносини стають все більш серйозними.

Нещодавно зірки знялися для рекламної кампанії косметичного бренду. Пара постала в романтичних і ніжних образах, демонструючи справжні непідробні почуття. У мережі вирізали найбільш пристрасні моменти з реклами, опублікувавши їх на одній з фан-сторінок актриси в мережі.

"Найулюбленіші", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях яскравій парі залишили масу приємних слів. Знайшлися і ті, хто відверто зізнався, що заздрить Ксенії та її коханню.

"Вони чудові, дай Бог, щоб все життя любили один одного!", "Багато світла, щастя, добра, тепла і позитивної енергії від Вас. Всіх благ Вам", "класна парочка", "суперові два чоловічка на цій землі", "Кайфові", "я в захваті від Вас!! Ви щасливі!! Ви чудові! В глибині душі дуже заздрю... Білою заздрістю..у мене такого немає і не буде», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що більше не Мішина, хвора "Холостячка" вибрала собі нове прізвище:"і це не Еллерт".

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