Відома українська співачка Ольга Цибульська розбила обличчя напередодні зйомок

Як повідомляє Politeka.net, артистка потрапила в неприємну ситуацію, коли гуляла з сином на вулиці. Співачка вирішила покататися на самокаті, не впоралася з керуванням і впала. Невдале падіння призвело до травм – артистка пошкодила коліно і підборіддя. Їй довелося скасувати зйомки кліпу, адже садна на обличчі не здатний приховати навіть самий хороший візажист.

Наступного дня після інциденту Цибульська показала, як заживають її рани. Вона без сорому показала розбите обличчя і рани на підборідді, які загоюються. Співачка зазначила, що побалувала себе вранці голубцями.

"Ось так я виглядаю сьогодні. Вирішила, що дозволю собі голубці з ранку. А це пройде. Насправді, терпіти не можу себе жаліти. Фу. І вам не раджу", - заявила співачка.

Варто відзначити, що на відео співачка виглядала засмученою. Шанувальники не змогли залишити коментарі до відео, але напевно відправили слова підтримки співачці в директ.

Раніше ми писали, що 35-річна Ольга Цибульська показала себе в незвичайному образі. Співачка сфотографувала себе у ванній кімнаті, де сиділа без одягу і нижньої білизни. Найпікантніші місця красуня прикрила рушником.

Нагадаємо, що Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо:"Джеймс Бонд відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою:"хто не ризикує...".

Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".