Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала видом в прозорій маєчці

Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі все рідше з'являється на обкладинках журналів і в рекламних кампаніях. Практично весь її час присвячено вихованню шістьох дітей і тривалому шлюборозлучному процесу. Остання серйозна фотосесія актриси була зроблена для британського Vogue. Правда, там красуня постала в дуже скромних образах, які не змогли задовольнити інтерес її відданих фанатів.

Як відомо, за часів бурхливої молодості Джолі привертала увагу мільйонів людей своїми скандальними витівками і сильними ролями у фільмах. Актриса не соромилася зніматися оголеною, а на публіці з'являлася в досить відвертих нарядах. Ексцентрична красуня навіть поведінкою своєю давала зрозуміти, що є хижачкою.

Втім, все змінилося з появою дітей, і тепер шанувальники створюють фан-сторінки, на яких публікують архівні фото зірки. На одному з фото Джолі позувала в білій маєчці, яка вся промокла і почала світитися. Сама актриса теж була мокра, але це не завадило їй виглядати неймовірно спокусливо. Зірка зухвало дивилася в кадр, розбурхуючи фантазію шанувальників. Виглядала вона, як крихітка на мільйон.

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