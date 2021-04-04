Популярна українська співачка Злата Огневич зачарувала новим вбранням, який підкреслив розкішні зовнішні дані виконавиці
Як відомо, Злата Огневич яскрава і чуттєва представниця українського шоубізнесу дивує не тільки відмінними вокальними даними, але і бездоганною красою.
Артистка любить ділиться з шанувальниками різними знімками, зробленими, як під час фотосесії, так і з повсякденного життя. Їх вона розміщує у своєму блозі в соцмережі Instagram, передає Politeka.net,
На новому фото співачка попозувала перед камерою в оригінальному вбранні, що складається з рожевої атласної спідниці з високою талією і кокетливим вирізом на нозі, а також пухнастого топа, який нагадує кульбабу.
Зірка доповнила свій образ довгими сережками, які звисали до шиї, нюдовим макіяжем і гладко зачесаним волоссям.
Особливої атмосфери і ніжності образу зірки надала граціозна поза з піднятою рукою.
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"Гарного дня 💋 сьогодні хочеться бути небагатослівною)) як зазвичай і буває... після вечірок", - побажала своїм фанатам чарівна Злата.
Шанувальники почали обговорювати зовнішній вигляд співачка в коментарях.
"Спідниця-Колір тюльпана,
без обману!
Зверху кульбаба,
І вказує пальчик.»,
"Милашка і просто чарівна дівчина !!!»,
"Красуня", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що спокуслива Огневич запаморочила голову в гіпюровому вбранні.
А ще Politeka писала, що Огневич розкрила свою чуттєву сторону в розкішному вбранні з відкритою спиною.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Огневич залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси.