Популярна українська співачка Злата Огневич зачарувала новим вбранням, який підкреслив розкішні зовнішні дані виконавиці

Як відомо, Злата Огневич яскрава і чуттєва представниця українського шоубізнесу дивує не тільки відмінними вокальними даними, але і бездоганною красою.

Артистка любить ділиться з шанувальниками різними знімками, зробленими, як під час фотосесії, так і з повсякденного життя. Їх вона розміщує у своєму блозі в соцмережі Instagram, передає Politeka.net,

На новому фото співачка попозувала перед камерою в оригінальному вбранні, що складається з рожевої атласної спідниці з високою талією і кокетливим вирізом на нозі, а також пухнастого топа, який нагадує кульбабу.

Зірка доповнила свій образ довгими сережками, які звисали до шиї, нюдовим макіяжем і гладко зачесаним волоссям.

Особливої атмосфери і ніжності образу зірки надала граціозна поза з піднятою рукою.

"Гарного дня 💋 сьогодні хочеться бути небагатослівною)) як зазвичай і буває... після вечірок", - побажала своїм фанатам чарівна Злата.

Шанувальники почали обговорювати зовнішній вигляд співачка в коментарях.

"Спідниця-Колір тюльпана,

без обману!

Зверху кульбаба,

І вказує пальчик.»,

"Милашка і просто чарівна дівчина !!!»,

"Красуня", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що спокуслива Огневич запаморочила голову в гіпюровому вбранні.

А ще Politeka писала, що Огневич розкрила свою чуттєву сторону в розкішному вбранні з відкритою спиною.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Огневич залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси.