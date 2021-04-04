20-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала, як проходить відпустка
Як пише Politeka.net, юна красуня не так давно вирушила на відпочинок в Дубай. Починаюча актриса і модель активно проводить відпустку і ділитися цікавими кадрами в соціальній мережі Instagram, радуючи десятки тисяч фанатів, які за Кіперман там стежать.
Цього разу Соня показала нове фото, де вона здалася в рожевому бікіні. Дівчина стояла на пляжі, прикривши очі окулярами. На другому фото Кіперман нагнулася, дозволяючи розглянути себе в цікавому ракурсі.
"Завжди голодна", - написала Соня під фото.
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Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", "Красиво", "завжди прекрасна", "красива, як мамка", "так красиво", "Ох вже ці родимки".
Ми повідомляли, що молода дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман подражнила апетитними формами в короткому топі.
На свіжому фото, яке Соня опублікувала в Instagram, вона позувала з келихом коктейлю синього кольору. Дівчина спустила з плечей сорочку, залишившись в одному ТОПі. Тендітні плечі і пишний бюст приваблювали і вабили.
"Ваше здоров'я", - підписала фото дівчина.
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