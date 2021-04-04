Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, блиснула животиком в тонкій сукні

У січні цього року дружина артиста оголосила про вагітність, повідомляє Politeka.net. Зараз пара чекає хлопчика і навіть придумала йому ім'я - Михайло.

Щаслива мама не втомлюється показувати свій животик, постаючи в різних вбраннях. Так, цього разу Реп'яхова здивувала вчинком - вона опублікувала фото, на якому позувала в білосніжній сукні, з оголеним плечем. Завершили образ дружини зірки різні прикраси. Красуня широко посміхалася, тримаючи животик.

"Що тільки не спаде на думку під час вагітності", - написала блондинка.

Всього за дві хвилини публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів.

"А раптом пощастить"," яка красива"," ви неймовірна", " всім успіху😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥"," відмінна ідея", " мені пощастить❤️🙌"," яка красива😍 🥰❤"," шикарна", " розумничка..❤ ️ ❤ ️ 🙌 ", "Дівчина вагітна здатна на все❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "ви чарівна", " Катю, я завжди на вашій сторінці з посмішкою - ви такий позитив у всьому! Спасибі🙌", " Прям світіться від щастя, дуже красиве фото) Здоров'я матусі і легких пологів❤️❤️❤️🤞💝", "🔥Бомба", " Яка ти красива 😍 😍 😍 ", " Чудово виглядаєш, Катюшо", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 26-річна концертний директор Катерина Реп'яхова і 55-річний співак Віктор Павлік одружилися влітку 2020 року.

Дівчина розкрила секрет ідеальних відносин - обидва не намагаються поміняти один одного.

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