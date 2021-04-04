Внучка відомого українського хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик полонила неземною красою

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна онука хореографа вже давно живе в Італії, де їй вдалося побудувати успішну кар'єру моделі і актриси. Сафрончик не схожа на зоряного дідуся, але, судячи з її фото, гени вічної молодості передалися і їй. У свої 40 років Анна не виглядає і на 30 років. Дівчина може похвалитися пружною шкірою і відсутністю зморшок.

На свіжому фото зірка постала у світлій сорочці, яку вона розстебнула, засвітивши спокусливу мереживну білизну. Бюст ефектної красуні вабив і приковував погляди шанувальників.

"Те, що ми робимо, всього лише крапля в морі. Але якби цієї краплі не було, не було б океану. Нехай цей Великдень змусить вас зрозуміти важливість дрібниць для великих змін. (Мати Тереза Калькуттська)», - підписала знімок актриса.

У коментарях жінці залишили масу приємних слів.

"Щасливої Пасхи, любов!", "Красуня", «Анна, привіт з України», «найкращі побажання», «Діамант», «ти така красуня», "виглядаєш дуже молодо", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" поніжилася на березі моря, заманюючи на безлюдний пляж:"стільки солодощів".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в мереживній білизні спокусливо вмостилася на ліжку:"Богиня".

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