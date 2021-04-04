У Львові від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла відома художниця Вікторія Ковальчук

Як повідомляє Politeka.net, про це у себе в Фейсбук повідомив син покійної Віто Надашкевич.

"Сьогодні, 04.04.2021 р. раба Б-жа Вікторія Віра упокоїлася. Пробач їй, Боже, усі гріхи і даруй їй Царство Небесне. Це була людина не від світу сього. Про прощання і похорон буде повідомлено окремо", - коротко написав скорботний син.

Як стало відомо, Вікторії Ковальчук було 67 років. Вона потрапила в реанімацію з ускладненнями, викликаними COVID-19. У реанімаційному відділенні жінка пробула тиждень, але не змогла впоратися з хворобою. Лікарі виявилися безсилі проти вірусу.

Варто відзначити, що 26 березня Вікторія писала у себе в соціальних мережах, що захворіла коронавірусом. Крім неї хворобу підхопили син Віто і мати Марія.

Вікторія Ковальчук була не тільки успішною художницею та ілюстратором, але також писала казки, новели та притчі. За своє життя вона зуміла оформити близько 200 книг. Саме Ковальчук оригінально оформила український буквар і навіть отримала за це нагороду – книга була визнана кращою в 2020 році.

Судячи з фото в соціальних мережах, Вікторія була дуже незвичайною жінкою.

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