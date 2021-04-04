Співачка Ані Лорак вирішила поділитися кадром з концерту, проте засвітила пікантну деталь на знімку

Зовнішність Ані Лорак останнім часом мало кого залишає байдужим, адже артистка змінюється так часто, як тільки може. І все частіше під її постами можна помітити коментарі з здивованими вигуками про те, що зірка зробила собі губи, а ще вилиці і підборіддя.

Звичайно, багато шанувальників захоплюються її квітучим виглядом-особливо після того, як в житті ані припинила розповідати про особисте життя громадськості і назавжди закрила тему її скандального розлучення через зради з Муратом Налчаджіоглу.

Користувачі мережі неодноразово відзначали, що риси співачки змінилися. І як тепер можна помітити на фото з останнього концерту Лорак-сумнівів у цьому вже немає. Дуже сильно змінилася зовнішність Кароліни дивує фанатів. І хоча сама Лорак відмовляється підтвердити факт того, що користується філерами – результат «на обличчя».

Макіяж співачки підкреслив пухкі губи, які, як підозрюють фани, вона могла збільшити, адже раніше вони виглядали інакше. Але навіть так можна помітити, як сильно змінився зовнішній вигляд в цілому у Кароліни.

Раніше ми розповідали, Лорак, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, здивувала українців несподіваним приїздом до Києва. Зокрема, артистка дала інтерв'ю радіоведучому славі Дьоміну. Той виставив їх спільне фото в соцмережі і нарвався на критику.

"Дізлайк шкода не можна поставити👎 🏻 👎 🏻 👎 🏻"; " Ані Лорак впустили в Україну?!"; "А, що це за... на такому радіо робить. Бачу Люкс ФМ, перемикається не на ту хвилю. Ця єхидна посмішка, псує репутацію такого класного радіо"; " не грайте з вогнем!!! кудись занесло 😮", - коментувала публіка.

Нагадаємо, що натхненна Лорак після візиту в Україну вразила зізнанням:»я щаслива...".

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