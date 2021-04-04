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Відома актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалах "Свати" і "Папік-2", показала себе в дуже спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram молода красуня опублікувала кадри зі свіжої фотосесії. Як відомо, Анна прославилася завдяки ролі важкого підлітка Женьки в серіалі «Свати». Після цієї ролі актриса дуже багато знімається в українських фільмах і серіалах. Один з останніх яскравих проектів з її участю - серіал "Папік-2".

Незважаючи на дуже миловидну зовнішність, Кошмал може похвалитися вельми сильною жіночою енергетикою. Пікантні фотосесії - не рідкість для її Інстаграма.

На свіжому фото Анна буквально влаштувала уроки спокушання в ліжку. Вона забралася на величезне ліжко, яке більше нагадувало казкове ложе. Навколо ліжка були квіти і зелень, що створювало неповторну атмосферу. Кошмал спустила платтячко з плечей, зачарувавши тендітними плечима і спокусливою зоною декольте.

У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.

"Ти така красива", "Вау, гаряче", "Ганнуся, ви прекрасні!", "Яке гарне фото", «виросла Женька», «ти неймовірно виглядаєш», «як солодко», "пустунка", - пишуть користувачі Мережі.

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