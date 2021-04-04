Знаменитий чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес, з блиском втілив образ дружини на "Ліпсінк батл"

Вчора пройшов черговий випуск шоу Зоряних пародій "Ліпсінк батл", в якому взяли участь знамениті подружні пари. Серед них виявилися: Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, Катерина Кухар і Олександр Стоянов, Сергій Бабкін і Сніжана Бабкіна (щоб подивитися виступ, доскролльте сторінку до кінця).

Зіркові учасники проекту розбилися на пари і влаштували між собою батл за звання кращого пародиста.

У першому батлі зійшлися Надя Дорофєєва проти Дантеса. Співачка дуже жарко виступила в образі Мадонни, а ось сам Дантес з присутньою йому іронією перевтілився в свою дружину. Глядачі оплесками визначили переможця. Ним став Дантес, які виконав навіть танець своєї дружини і буквально порвав зал виступом.

"пародія" горить моя душа " Шок!!» ,- йдеться у підписі до відео.

Фанати не стрималися: "це Супееееер; в точь🔥; чоловік і дружина одна Сатана. Умнички. Найкращі; Дантес, я за тебе; Вовка клас; Супееееер🔥; ❤ ️ Супер; я тепер почну думати що мужик виступає а не надя; кошмар на вулиці в'язів відпочиває».

Так, а акаунті Дантеса з'явилися фотографії, на яких можна побачити, як він перевтілився у власну дружину - Надю Дорофєєву.

Амплуа Дорофєєвої Дантес на себе приміряв в рамках шоу "Ліпсінк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мені дісталася найпрекрасніша дівчина в світі. Вона мені в житті дісталася, та ще й пародіювати випала честь - @nadyadorofeeva. Спасибі всій команді, хто працював зі мною над цим номером. Даша, Яна, Руслан - ви прекрасні", - написав він.

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