Модель і актриса Тілан Блондо, яка носить титул "найкрасивішої дівчинки в світі" спокусливо приспустила одяг, підкресливши принади тіла
Таким чином 19-річна красуня привітала своїх шанувальників з католицьким Великоднем, яке відзначають 4 квітня.
Знімки модель розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Так, Тілан попозувала сидячи за столиком, задерши ніжку і насолоджуючись видом з вікна.
Зірка модельного бізнесу розстебнула худі лавандового кольору, під яким, по всій видимості, не було нічого надіто і засвітила бездоганну точену фігурку.
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"З Великоднем мій народ", - привітала дівчина.
Зовнішній вигляд моделі не залишив нікого байдужим.
"Ти найкрасивіша і мила людина, яку я коли-небудь бачив у своєму житті, я так сильно тебе люблю ❤️",
"Бомба",
"Щасливого Великодня тобі і твоїй родині, будь в безпеці, ти така Дорогоцінна, я так тебе люблю, моя прекрасна Тілан" - захоплюються в коментарях.
Як відомо, Тілан почала підкорювати модельний Олімп ще в 4 роки:
Зовсім маленька дівчинка з ляльковою зовнішністю стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юна модель стала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів, а в ЗМІ її охрестили «найкрасивішою дівчинкою в світі». Тепер Тілан 19 років, вона виросла і з роками не розгубила свою фотогенічність: вона все так само знімається для журналів і рекламних кампаній — тепер уже дорослих.
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