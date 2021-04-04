Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в блакитній сукні з вузлами розбурхала фігурою

Виконавиця щодня зайнята роботою над новими проектами, рекламними зйомками і просуванням свого косметичного бренду. У той же час встигає артистка також приділяти і собі увагу, а ще брати участь в зйомках для Instagram.

Так, на фан-акаунті з'явився жаркий промо-кадр з ранньої фотосесії зірки, в якій вона блищала в небесній сукні з безліччю оригінальних тканинних вузлів. Через незвичайний дизайн і зухвалих вирізів на грудях і стегнах можна також помітити, що позує виконавиця без ліфчика і білизни.

А простий макіяж і укладання нітрохи не псують її вигляд, а тільки підкреслюють красу 51-річної виконавиці:

"Шалено шикарна жінка😍 🙌 тиск підвищився; просто ідеальна красуня❤️; ти просто принадність !!!! О, так! 😍 🤩 🌹 ; Favvvveeee наряд; мій Бог. Чому вона така ідеальна ???; Омфг, як круто; дуже Сексуальна красива; прекрасна красуня зі сміливим стилем❤️; Jlo siempre Bella👍 🏻; як ти красива; красива леді; мамі, Ти виглядаєш так мило, дитинко».

Так як Дженніфер вважає своїм головним «козирем» ноги, вона практично в кожній фотосесії виставляє їх напоказ будь-яким зручним способом і не боїться критики. Причому 51-річна Лопес повторює: уколів краси вона нібито не робить, все це заслуга простого догляду за собою. І хоча в це насилу віриться, в іншому тіло зірки таке ж підтягнуте.

У білому боді з вирізами і колготках з розсипом срібних каменів їй вдалося створити зухвалий образ холодної королеви, яка покрутилася на роялі.

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