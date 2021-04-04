Відома співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе в новому зухвалому образі

Як пише Politeka.net, Анна вже давно здобула популярність, виконуючи пісні англійською мовою і використовуючи епатажні образи. Красуня обожнює зухвалі речі, постійно використовує шкіру, батоги та інші цікаві аксесуари. Дівчина настільки стала успішною, що її хотіли відправити на "Євробачення" від України, але через скандал співачка не змогла представляти країну.

Зараз зірка продовжує активно підігрівати інтерес до своєї персони в Instagram. Корсун публікує фото, де показує себе в зухвалих і гарячих образах. Цей раз не став винятком, адже Корсун одягла шкіряну куртку, окуляри, шапку і картате міні. Дівчина виставила одну ніжку, легенько заграючи перед фанатами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр Анна опублікувала в сторіс, але так і хочеться додати: "пані увійшла в чат, зухвалість зашкалює".

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"Отже увага! Ви зараз дивитеся на жінку, яка проспала добу. Ось вона! І це не межа... І до речі хочу сказати, щоб схуднути, кращий спосіб - це тупо спати, тому що, прокинулася я сьогодні просто висохла, як воблочка: худенька, рельєфненькая... Тому, друзі, спіть побільше, а їжте поменше", - посміхаючись, вимовила артистка.

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