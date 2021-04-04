У мережі обговорюють знімок Алли Пугачової на дивані

Як відомо, Алла Пугачова не веде сторінки в Instagram за прикладом чоловіка Максима Галкіна, дочки Христини Орбакайте або інших зірок шоубізнесу. За Примадонну це роблять її шанувальники.

Так в одній з фан-сторінок, присвяченій життю і творчості легендарної співачки, з'явилася нова фотографія, яка зібрала безліч коментарів.

на знімку співачка прилягла на спинку дивана серед подушок. Одягнена Алла Борисівна у все чорне, а її голову прикрашає чорний бант.

«У нашому житті є такі моменти, які, мабуть, розкривають нашу суть. Моменти, які ми згадуємо знову і знову» ,- написала автори фан-тсраніци.

Фоловери вже відреагували на знімок. Хтось висловив захоплення Пугачовою як співачкою і жінкою. Хтось попросив її поберегти себе.

"Від любові до жінки народилося все прекрасне на землі. Успіхів і здоров'я.❤️❤️❤️❤️»,

"Живіть ❤️ і радійте кожній миті 👏 👏 👏❤️»,

"Красива і добра»,

"Аллочка Доброго ранку всій твоїй родині і бережи себе!!!!"

"Ви прекрасні як завжди»,

"Яка ви гарненька",

"Так, це так без Вас не цікаво, дуже вас люблю!!!!",- висловилися в мережі.

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