У мережі обговорюють знімок Алли Пугачової на дивані
Як відомо, Алла Пугачова не веде сторінки в Instagram за прикладом чоловіка Максима Галкіна, дочки Христини Орбакайте або інших зірок шоубізнесу. За Примадонну це роблять її шанувальники.
Так в одній з фан-сторінок, присвяченій життю і творчості легендарної співачки, з'явилася нова фотографія, яка зібрала безліч коментарів.
на знімку співачка прилягла на спинку дивана серед подушок. Одягнена Алла Борисівна у все чорне, а її голову прикрашає чорний бант.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
51-річна Лопес в червоному боді і туфлях влаштувала жаркий сеанс спокуси: "Крадійка сердець"
Хитрун "Холостяк" Заливако пішов врознос на особистих побаченнях з красунями:" Хто роздягнувся, а хто..."
Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в прозорій білизні епатувала позами: "Гарний початок..."
Дан Балан з малятком на руках розцвів поруч з улюбленою блондинкою: "Дуже щасливий..."
«У нашому житті є такі моменти, які, мабуть, розкривають нашу суть. Моменти, які ми згадуємо знову і знову» ,- написала автори фан-тсраніци.
Фоловери вже відреагували на знімок. Хтось висловив захоплення Пугачовою як співачкою і жінкою. Хтось попросив її поберегти себе.
"Від любові до жінки народилося все прекрасне на землі. Успіхів і здоров'я.❤️❤️❤️❤️»,
"Живіть ❤️ і радійте кожній миті 👏 👏 👏❤️»,
"Красива і добра»,
"Аллочка Доброго ранку всій твоїй родині і бережи себе!!!!"
"Ви прекрасні як завжди»,
"Яка ви гарненька",
"Так, це так без Вас не цікаво, дуже вас люблю!!!!",- висловилися в мережі.
Нагадаємо, що дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузової, скандальне відео: "аби сама такою не стала..."
Як повідомляла Politeka, підросла внучка Пугачової убила наповал мегаздатностями, Орбакайте не втрималася: "зовсім маму..."
Також Politeka писала, що Пугачова зі сцени повідомила, що сталося з її подругою Лаймою Вайкуле: "Алла, у мене горе"