Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко продовжує привертати увагу провокаційними образами
Регіна Тодоренко з Одеси, яка отримала широку популярність завдяки тревел-шоу "Орел і Решка", а потім вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і перебралася жити в РФ, не приховує, що їй подобається справляти враження і дивувати публіку. І треба сказати їй це вдається.
Зовсім недавно у своєму Instagram телеведуча запостила нове фото, на якому її мало хто впізнав, передає Politeka.net.
Так, Регіна попозувала в коротеньких джинсових шортиках, чорній шкіряній куртці, з під якої ледь визирав червоний топік. Своє вбрання Регіна поєднала з босоніжками на високій танкетці.
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На обличчі дівчина зробила яскравий макіяж з чорними стрілками на повіках і червоною губною помадою, а чорне волосся поклала в високу зачіску, пов'язавши їх бантом.
Телеведуча стояла біля стінки провокаційно задерши ніжку і тримаючи в руках помаду, як би підфарбовуючи губи.
"Ви мене не впізнали на попередньому фото😂 🙈!
Я в шоці. Невже так незвично бачити мене?",- запитала вона у своїх шанувальників.
Фолловери заявили, що ледь впізнали Регіну, зазначивши, що вибрала вона образ ексцентричної британської співачки Емі Уайнхаус.
"Ти просто вмієш бути завжди різною! Це і є ТАЛАНТ!!!»,
"Як у борделі. І поведінка така ж",
"По-моєму, це образ Емі Уайнхаус, ні? Дуже хороший! 😍",
" Еросто вогонь Регіночка👏",
"Мамка вогонь", - пишуть в мережі.
Нагадавши, невиліковно хвора Тодоренко залишилася без волосся, вразивши кадрами:"такий мене ще ніхто не бачив".
Як повідомляла Politeka, Невиліковно хвора Тодоренко з "Орла і решки" вперше показала наслідки недуги: "як у Майкла Джексона".
Також Politeka писала, що Тодоренко відразу після Дженніфер Лопес заговорила про розлучення прямо у відпустці: "Так засмутив мене...".