Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко продовжує привертати увагу провокаційними образами

Регіна Тодоренко з Одеси, яка отримала широку популярність завдяки тревел-шоу "Орел і Решка", а потім вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і перебралася жити в РФ, не приховує, що їй подобається справляти враження і дивувати публіку. І треба сказати їй це вдається.

Зовсім недавно у своєму Instagram телеведуча запостила нове фото, на якому її мало хто впізнав, передає Politeka.net.

Так, Регіна попозувала в коротеньких джинсових шортиках, чорній шкіряній куртці, з під якої ледь визирав червоний топік. Своє вбрання Регіна поєднала з босоніжками на високій танкетці.

На обличчі дівчина зробила яскравий макіяж з чорними стрілками на повіках і червоною губною помадою, а чорне волосся поклала в високу зачіску, пов'язавши їх бантом.

Телеведуча стояла біля стінки провокаційно задерши ніжку і тримаючи в руках помаду, як би підфарбовуючи губи.

"Ви мене не впізнали на попередньому фото😂 🙈!

Я в шоці. Невже так незвично бачити мене?",- запитала вона у своїх шанувальників.

Фолловери заявили, що ледь впізнали Регіну, зазначивши, що вибрала вона образ ексцентричної британської співачки Емі Уайнхаус.

"Ти просто вмієш бути завжди різною! Це і є ТАЛАНТ!!!»,

"Як у борделі. І поведінка така ж",

"По-моєму, це образ Емі Уайнхаус, ні? Дуже хороший! 😍",

" Еросто вогонь Регіночка👏",

"Мамка вогонь", - пишуть в мережі.

Нагадавши, невиліковно хвора Тодоренко залишилася без волосся, вразивши кадрами:"такий мене ще ніхто не бачив".

Як повідомляла Politeka, Невиліковно хвора Тодоренко з "Орла і решки" вперше показала наслідки недуги: "як у Майкла Джексона".

Також Politeka писала, що Тодоренко відразу після Дженніфер Лопес заговорила про розлучення прямо у відпустці: "Так засмутив мене...".